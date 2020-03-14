Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.

На этот раз Деми во всей красе показала свое шикарное тело. Облачилась модель в прозрачную накидку, которая идеально помогла ей в этом. Да и место для фото она выбрала прекрасное - позируя возле зеркала, она смогла показать как удивительный вид сзади, так и идеальные формы спереди.

Черные бикини и отсутствие бюстгальтера добавили пикантности фото и помогли рассмотреть все выпуклости модели.

Пол миллиона человек оценили шикарные формы Деми лайком.

Ранее пышнотелая модель предстала на кадре в удивительно миниатюрном платье. Оно было явно не под стать ошеломительным формам модели.

Отсутствие бюстгальтера также сказалось на пикантности фото - неприличного размера грудь едва не вырвалась на свободу.

Отметим, что фото звезды мигом набирают массу комментариев и лайков. Люди восхищаются аппетитными формами 24-летней девушки, заваливая ее комплиментами.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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