Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной копией Ким Кардашьян, постоянно демонстрирует свои прелести

Новый лук в леопардовом купальнике звезда опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Девушка сняла себя в зеркало таким образом, что в отражении видно ее необъятную «пятую точку» во всей красе. Модель покрутилась, чтобы поклонники успели все разглядеть.

Судя по сториз Роуз, она находится на горнолыжном курорте. Добавим, что фанаты не смогли прокомментировать последнее фото звезды, так как в сториз отсутствует эта возможность.

Ранее мы писали, что Деми Роуз опубликовала снимок, где она почти обнаженная. Модель предстала в тонких подтяжках, которые немного прикрыли ее большую грудь. Деми убрала волосы назад в хвост, а также надела большие очки. Девушка приоткрыла губы и закрыла глаза, чем только взбудоражила фантазию поклонников. Примечательно, что красотка позировала на улице, где виднелись скалы, усыпанные снегом, а также крыши деревянных домиков.

Также недавно Роуз поделилась снимками в новой модели купальника. Спереди он немного завышен, но оголяет по бокам пышные бедра модели. Сзади трусики от купальника сделаны в виде стрингов. Отметим, что 24-летняя модель покрутилась со всех сторон, показав, чем наградила ее природа. На фото она кажется идеальной, но видно, что снимки сильно отфотошопили.

Деми Роуз стала популярной благодаря своим пышным формам и откровенным снимкам. Сегодня на нее подписано 13,4 миллиона подписчиков. Такой большой охват позволяет Роуз быть востребованной моделью нижнего белья и купальников. Кстати, ради работы Роуз переехала из Британии в США.

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