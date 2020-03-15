Украинская модель Алена Омович - в народе просто "украинская Кардашьян" - не стесняется показать себя раздетой

Звезда сети в очередной раз подтвердила свое реноме девушки, не обремененной комплексами и предрассудками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

На кадрах со сториз Омович позирует в брючных костюмах разных цветов, при этом фигуристая артистка под пиджаком совершенно голая. Частично видна объемная грудь и живот Алены.

На другом фото, также со сториз, она красуется перед зеркалом в кружевном мини-платье золотистого цвета - длинна наряда впечатляет своей откровенностью и, кажется, что и на этом видео Алена без белья под платьем.

Возможности комментировать кадры у поклонников украинской Кардашьян не было, но они буквально купают звезду в комплиментах, когда та публикует подобные фото и видео в качестве постов в Инста.

Ранее мы писали, что девушка родом из Донецкой области, получившая прозвище «украинская Кардашьян» за умение вести бизнес и внушительные формы, покрасовалась перед фанатами сразу в нескольких горячих образах. Короткие видео появились в сториз ее Instagram.

В одном из роликов Омович позирует перед зеркалом в оригинальном черном комбинезоне из кружева с прозрачными вставками на ногах и животе. Кроме того, наряд выделяется впечатляющим декольте, которое выгодно подчеркивает грудь модели.

Мы также писали о том, что Алена в очередной раз привлекла внимание своей точеной фигурой. На одном из недавних фото модель позировала в топе и бикини леопардового цвета.

Напомним, украинская Кардашьян сверкнула упругими прелестями в леопарде.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян подразнила спелыми округлостями без белья.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги на диком пляже.