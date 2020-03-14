Британська модель Демі Роуз, яку називають молодий копією Кім Кардаш'ян, порадувала знімком в прозорому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, дівчина позує в прозорому вбранні сидячи на дивані, прикривши пікантні місця руками. Як можна помітити, приглушене світло в кімнаті: замість нього світять фіолетові лампи.
А на іншому знімку Роуз позує разом з подругою. На ній з одягу тільки біла шуба.
«Божественна», «ідеальне тіло», «розкішна Демі», «боже, яка бомба!», «це неможливо витримати», - пишуть вони.
До цього ми писали, що британська модель Демі Роуз, яку називають молодий копією Кім Кардаш'ян, показала нові кадри в Instagram
На кадрах Демі відразу показала себе в чорно-блакитному купальнику. Образ вона доповнила солом'яним капелюшком, яку після цього зняла. Вона позувала навпаки ванній.
На другому кадрі Роуз вже стояла біля ліжка в іншому одязі. На ній був бюстгальтер або щось подібне, а також прозорий чорний низ.
Фанати не змогли прокоментувати або поставити лайки під фото. Все із-за того, що кадри були опубліковані в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.
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