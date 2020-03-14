Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Відома модель, яку часто називають британської Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними та вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз Демі у всій красі показала своє шикарне тіло. Одягалася модель в прозору накидку, яка ідеально допомогла їй у цьому. Та й місце для фото вона вибрала прекрасне - позуючи біля дзеркала, вона змогла показати як дивовижний вид ззаду, так і ідеальні форми спереду.

Чорні бікіні і відсутність бюстгальтера додали пікантності фото і допомогли розглянути всі опуклості моделі.

Пів мільйона чоловік оцінили шикарні форми Демі лайком.

Раніше пишнотіла модель з'явилася на кадрі в мініатюрній сукні. Воно явно не підходило її приголомшливим формами.

Відсутність бюстгальтера також позначилося на пікантності фото - непристойного розміру груди ледь не вирвалася на свободу.

Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 24-річної дівчини, завалюючи її компліментами.

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