Младшая сестра американской звезды Ким Кардашьян, Кайли Дженнер восхитила новым образом

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер, похоже, с приходом весны изменила своей любви к брючным костюмам, комбинезонам и спортивным вещам. 22-летняя красавица все чаще выбирает для выхода в свет мини-платья, с помощью которых привлекает внимание к своим знаменитым формам.

Каждый снимок в провокационных нарядах будоражит фантазию ее поклонников, которые неустанно восхваляют красоту знаменитости.

Сегодня она предпочла блондинистым прядям более яркий образ: девушка перекрасила волосы в насыщенный розовый цвет. На фото Кайли позировала в пикантном облегающем платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло каждый ее изгиб. Пышная грудь, объемные ягодицы и тонкая талия – вот на чем сделала акцент Дженнер. И разумеется, не прогадала, ведь создается впечатление, что платье просто треснет на ней.

На фото Кайли постаралась прогнуться так, чтобы все достоинства ее тела были видны как можно лучше. Для чего звезде сделали такой роскошный лук, она не уточнила. Возможно, девушка снимается для очередной коллекции собственных брендов.

Снимком знаменитая красотка поделилась в своем Instagram-Stories, поэтому пользователи сети лишены возможности прокомментировать яркий кадр.

Также ранее сообщалось, что самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер удивила внешностью в сером бесформенном костюме.

Звезда позировала в кресле в светлой локации. Кайли предстала в сером полосатом костюме и шапке.

Наряд не подчеркивал достоинства фигуры знаменитости, он имел мешковатый вид: "Ого, как смело!".

Звезда на первом фото облокотилась на спинку кресла, подняла ноги и положила на журнальный столик. При этом она обнимала черную сумку.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке: "Ого, аж слов не хватает".

Ранее Politeka сообщала, что Кайли Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места: «вот это размерчик».

Также Politeka писала, что Кайли Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье: от такой красоты не оторваться.