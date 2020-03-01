Звезда показала, как проводит время на отдыхе

Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер позировала на пляже вместе с дочкой

Соответствующее фото звезда опубликовала в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото знаменитость красуется купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Такой красотке любая позавидует.

Кайли позировала спиной, поэтому можно было рассмотреть ее пятую точку.

Также нельзя не обратить внимание на ровные ножки знаменитости. Дженнер держала свою дочь за ручку и вместе с ней шла в воду. При этом красотка взялась рукой за шляпку, чтобы та не улетела из-за сильного ветра.

Чистый песок, голубая вода и мама с дочкой - создается впечатление полной идилии.

За восемь часов пост собрал более пяти миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхваляли красоток, восхищаясь данным фото. К тому, же люди написали массу комплиментов фигуре Кайли и признавались в любви.

Отметим, Кайли Дженнер родила от рэпера Трэвиса Скотта 1 февраля 2018 года дочь Сторми.

Напомним, Кайли Дженнер удивила новым цветом волос. Звезда позировала в парике светло-русого цвета с белыми кончиками.

Звезда прикрыла глаза очками и немного вытянула губы вперед.

Дженнер позировала в спортивных штанах серого цвета и кроссовках. Также на знаменитости была черная куртка. Рядом с красоткой можно заметить яркую сумку.

Напомним также, что Кайли Дженнер решила вспомнить образ, в котором она предстала на балу Института костюма "Met Gala-2019".

На видео Кайли позирует в фиолетовом обтягивающем полупрозрачном платье с меховыми вставками.

Наряд идеально подошел фигуре знаменитости, выделив все ее "выдающиеся" места. Он блестел от вспышек фотокамер и смотрелся просто великолепно.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер сделала прическу с ровными волосами, закрученными на кончиках. Она посмотрела в камеру и стали видны стразики во внутренних уголках глаз.

На втором снимке Кайли улыбнулась, немного прикрыв лицо рукой. Маникюр с длинными ногтями - невозможно не заметить.

На обоих фото на звезде надето нечто похожее на куртку. Также заметны серьги, которые сверкнули в ушах.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

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