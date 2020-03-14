Известная фитнес-модель Ана Чери показала новый кадр в Инстаграм
На фото Чери позирует в черной майке с бантиком в зоне декольте и шляпке. Волосы в этот раз у нее были распущены. На фоне можно увидеть заваленный горищонт, небо и ветряки. Глаза на кадре почему-то оказались закрытыми. Фотография получилась довольно интересной. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить фотографию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что снимок был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутсвует.
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Ранее мы сообщали, что фитнес-модель Ана Чери показала откровенные кадры с отдыха.
"Дело в шляпе", - пишут поклонник фигуристой звезды в комментариях под ее новым постом, немного иронизируя по поводу притягательности нового фото. И правда, подхватывают фолловеры артистки, намекая на то, что эффектная шляпка, невероятная фигура да еще и в кружевном белье - и тысячи пар глаз прикованы к странице знаменитости, ведь именно своему телу Ана обязана своей мировой популярностью.
Так на новом кадре, опубликованном звездой сети в Инста, она красуется в светлом круженом белье, на какой-то из скал курорта, где отдыхала. Свое лицо на сей раз Чери решила спрятать, а вот объемные прелести напротив - буквально выпятить на камеру.
Сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери покрасовалась перед камерами в летнем соблазнительном "прикиде".
Известная фигуристая красавица-артистка позировала в кокетливом платьице с глубоким декольте.
Стройная знаменость пожелала всем хорошего четверга, представ перед камерами на, вероятно, качеле, в светлом корсетном мини-платье в мелкий цветочек красного цвета и со шнуровками внизу.
Напомним, горячая Ана Чери показала аппетитные прелести со всех ракурсов
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