Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, не всегда обладала такой кукольной внешностью. Когда-то давно девушка была простой киевской школьницей со стройной фигурой

Politeka.net решила вспомнить, как выглядела Омович до многочисленных пластических операций.

О детстве и юности Омович известно немного, как и о ее семье. Девушка родилась в Киеве, в популярной ранее сети «ВКонтакте» она была подписана как Алена Богданова. Именно «ВКонтакте» были архивные снимки с Аленой еще без силиконовой груди.

Стоит отметить, что у звезды Инстаграм всегда была очень тонкая талия и стройная фигура. А вот лицо девушки сильно отличалось от того, что мы видим сегодня на снимках.

Напомним, что Алена Омович никогда не скрывала, что сделала много пластических операций. Впрочем, даже с операциями внешность девушки в реально жизни сильно отличается от ее Инстаграмного образа. Видно, что она использует фотошоп, чтобы сделать черты лица еще тоньше. На редких видео, которые Омович постит у себя в сториз видно, что и лицо, и фигура девушки не такие точеные.

Как рассказывала Омович, она перенесла две маммопластики, потому что первый раз грудь ей сделали плохо.

«Были неправильно установлены импланты, в следствии чего они съехали в стороны и грудь деформировалась», - признавалась модель.

Кроме этого, Омович делала ринопластику и разнообразные уколы красоты. Девушка увеличивает губы, поднимает скулы и, вероятно, корректирует углы нижней челюсти для придания овалу лица четкости. Не исключено, что Омович переделывала подбородок. Это особенно заметно по снимкам.

Модель признается, что практически не занимается спортом, но соблюдает диету, которая помогает ей держаться в тонусе.

Напомним, что Алена Омович подразнила спелыми округлостями без белья: «размер впечатляет».

Как сообщала Politeka, Алена Омович едва не разорвала наряд внушительными формами: идеальный вид.

Также Politeka писала, что Алена Омович потрясла своими дыньками в белом платье: «самая горячая невеста».