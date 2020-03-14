Киевская модель Алена Омович продолжает делиться с подписчиками фотографиями из солнечной Доминиканы

Отдых, который девушка провела в теплых краях с любимым мужчиной, она запечатлела на снимках, которыми теперь разбавляет публикации с фотосессий для своего бренда и повседневные кадры, передает Politeka.

В ветреный и пасмурный субботний день Алена выложила два снимка, на которых предстала в крошечном черном бикини, которое едва прикрывало все пикантные места. На первом фото девушка изображена сидящей на коленях на берегу среди волн. Она счастливо улыбается в объектив камеры.

На втором снимке модель изображена практически в полный рост.

Ранее мы писали, что девушка родом из Донецкой области, получившая прозвище «украинская Кардашьян» за умение вести бизнес и внушительные формы, покрасовалась перед фанатами сразу в нескольких горячих образах. Короткие видео появились в сториз ее Instagram.

В одном из роликов Омович позирует перед зеркалом в оригинальном черном комбинезоне из кружева с прозрачными вставками на ногах и животе. Кроме того, наряд выделяется впечатляющим декольте, которое выгодно подчеркивает грудь модели.

Мы также писали о том, что Алена в очередной раз привлекла внимание своей точеной фигурой. На одном из недавних фото модель позировала в топе и бикини леопардового цвета.

Напомним, украинская Кардашьян сверкнула упругими прелестями в леопарде.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян подразнила спелыми округлостями без белья.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги на диком пляже.