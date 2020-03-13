Модель Эбигейл Рэтчфорд предстала перед поклонниками сразу в нескольких откровенных образах - самым эффектным оказался тот, где она покрасовалась в белье

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сториз страницы в Instagram.

Так модель позировала в открытом спецодежде розового цвета, топе и лосинах, которые просвечивают, а также сапогах и черном белье с телесными вставками, пояске с подвязками и в весьма вызывающей позе при этом.

Отметим, что возможности прокомментировать эти снимки Эби у ее фанов не было, но ранее они писали, что модель такая красавица, что «аж дух захватывает» и что та постит «бомбезные кадры».

До этого мы писали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком в мини-белье.

«Ух, малышка, ты прекрасна», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Бомба!», «чистое наслаждение», «вот это изгибы!», «невероятная! Обожаю такие кадры», «сочно, нет слов», - пишут они.

Как сообщалось ранее, одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья, модель и актриса из США Эбигейл Рэчтфорд восхитила сеть новым снимком

На этот раз жгучая брюнетка продемонстрировала свои длинные стройные ноги в смелом образе.

На снимке 27-летняя красотка позирует на стуле в розово-голубом боди и туфлях на высоком каблуке нюдового оттенка. Модель не смотрит в камеру, взор ее устремлен вниз, а губы слегка приоткрыты.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.