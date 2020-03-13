Фитнес-модель Ана Чери показала откровенные кадры с отдыха

"Дело в шляпе", - пишут поклонник фигуристой звезды в комментариях под ее новым постом, немного иронизируя по поводу притягательности нового фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды. И правда, подхватывают фолловеры артистки, намекая на то, что эффектная шляпка, невероятная фигура да еще и в кружевном белье - и тысячи пар глаз прикованы к странице знаменитости, ведь именно своему телу Ана обязана своей мировой популярностью.

Так на новом кадре, опубликованном звездой сети в Инста, она красуется в светлом круженом белье, на какой-то из скал курорта, где отдыхала. Свое лицо на сей раз Чери решила спрятать, а вот объемные прелести напротив - буквально выпятить на камеру.

Поклонники активно комментируют пост Чери и пишут, что она "горячая штучка", "сочная красотка", "нереальная" и "богиня".

Ранее мы писали, что обладательница роскошных женственных форм Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком с тренировки.

«Если иметь правильное мышление, это изменит вашу жизнь. Нужно быть позитивным уже сегодня. PS этот спортивный бюстгальтер буквально потрясающий, он заставит ваши сис*ки выглядеть великолепно», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует с поднятыми руками, выставив напоказ роскошное тело. Ее формы подчеркивают красивые лосины. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Божественная», «идеальный вид», «выглядишь потрясно», «ты всегда выглядишь бомбезно. А сейчас – особенно», «супер вообще», - пишут они.

Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.

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Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.