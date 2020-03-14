Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер удивила внешностью в сером бесформенном костюме

Звезда позировала в кресле в светлой локации, пишет Рoliteka.net. Кайли предстала в сером полосатом костюме и шапке.

Наряд не подчеркивал достоинства фигуры знаменитости, он имел мешковатый вид: "Ого, как смело!".

Звезда на первом фото облокотилась на спинку кресла, подняла ноги и положила на журнальный столик. При этом она обнимала черную сумку.

На втором фото Кайли нагнулась к ноге на столике. Как оказалось верх котюма был расстегнут, поэтому было заметно, что Дженнер позирует в черной майке. Последняя обтянула ее пышную грудь, в результате чего она едва не вываливалась.

Образ завершал макияж в стиле Кайли с акцентом на красивые глаза и пышные губы.

Стои отметить, что на столике, кроме ног звезды находились различные яркие журналы, что придавало фото некой атмосферности.

За 12 часов пост собрал более трех миллионов лайков и много комментариев.

Не все пользователи сети поняли образ знаменитости. Некоторые посчитали, что Кайли лишь себя испортила. Другие же - восхитились стилем, оригинальностью и смелостью.

Напомним, Кайли Дженнер похвасталась длинными светлыми волосами, представ в тугом дениме, который затянул все ее прелести.

Джинсовое короткое платье выделило ее пышные бедра, грудь и тонкую талию, а также дало возможность насладиться красотой ровных ножек.

На фото Дженнер приседала, всячески изгибалась, чтобы поклонники не могли оторваться от ее форм и надолго запомнили стильный образ.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала с моделью Анастасией Караниколау.

Красотки предстали в купальниках и порео. Дженнер надела бикини розовых цветов, а ее подруга - синих.

Купальные наряды выделили пышные груди и бедра знаменитостей, а также можно было насладиться красотой их ровных ножек.

Напомним также, что Кайли Дженнер позировала на шезлонге в бикини.

Купальник настолько откровенный, что ее пышная грудь еле помещается в него. Красотка томно смотрит в камеру, демонстрируя все свои достоинства.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке: "Ого, аж слов не хватает".

Ранее Politeka сообщала, что Кайли Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места: «вот это размерчик».

Также Politeka писала, что Кайли Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье: от такой красоты не оторваться.