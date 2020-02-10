Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала нове домашнє фото

На знімку Боярська позує в чорному короткому платті, під яким не виявилося білизни. Катерина в цей сіла на диван для фото. Образ вона доповнила кісками з боків. На тлі можна побачити тумбочки і різні дрібниці на них. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"а, так ще й «поцілуй мій язик» ", "Шикарна", "Катерина, всього лише один раз я з вами побачився, а стільки спогадів))", "Мільйон Ангелів -будь ласка зберігайте цю Красу. Ух, тигриця...однозначно змушує серце битися", "Ви дуже схоже на Харлі Квінн кіно вас чекає", "Чудова дівчинка!", "Хвостики", "Привіт Кати..у мене очей горить...", "Цукерочка".

Раніше ми повідомляли, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала свіжий образ на новому фото.

Катерина в цей раз позувала в чорному топі та штанях на тлі синьої стіни. Волосся Боярська вирішила не збирати у хвіст. Вони практично закрили одне око. На кадрі можна легко оцінити пишні форми внучки актора, а також її свіжий морський загар.

Повідомлялося, що онука відомого російського артиста Михайла Боярського Катерина показала своє головне "гідність" поблизу. Юна і вже відома Катерина покрасувалася з домашнім вихованцем. 20-річна білявка Боярська вирішила показати шанувальникам, який у неї гарний кіт. Катерина позувала в майці з глибоким вирізом, тримаючи при цьому в руках симпатичного котика або кішечку. Дівчина посміхалася і поставила поруч зі знімком у своїх сториз значок-эмоджи мордочку в серцях.

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