Звезда сверкнула тем, чем так сильно гордится

Американская модель Эбигейл Рэтчфорд опубликовала новое откровенное фото

Звезда совершенно не стесняется своего тело и постоянно эпатирует публику в горячих образах, пишет Politeka.net.

Так, недавно звезда выбрала обтягивающий откровенный наряд, под который не надела белья.

Сочные прелести модели выпирали из под тонкой ткани. Топ был коротким, из-за чего также можно было рассмотреть стальной, рельефный пресс звезды.

Обтягивающие штаны подчеркнули все достоинства фигуры: тонкую талию, красивую пятую точку и накаченные ножки.

Рэтчфорд делала селфи в зеркало. Она распустила черные волнистые волосы, и наклонила голову вбок.

Девушка сделала свой фирменный макияж и улыбнулась.

Красотка позировала в комнате, в которой был легкий беспорядок. Позади виден белый мягкий диван и стол, похожий на барный.

Позже знаменитость сделала пост, где показала, как развлекается с подружками. Обе танцевали под музыку, пили алкоголь, улыбались вели себя непринужденно.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд поделилась коротким видео, на котором она лежит на кровати и строит милые рожицы на камеру с белой розой в руках.

Впрочем, такой милый антураж не помешал Рэтчфорд добавить в видео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позирует в одном кружевном лифчике.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд позировала в прозрачном наряде без белья, который элегантно подчеркивает формы звезды. Как можно заметить, кроме платья на девушке красуется блестящий поясок и браслет. Дополняет образ красивый макияж.

«Аж дух захватывает», «бомбезные кадры», «вот это идеальное тело», «крутой вид! Радуй так почаще», - написали пользователи сети.

Эбигейл Рэтчфорд решила продемонстрировать свой пляжный образ, который составил полосатый купальник, который едва удерживает ее аппетитные формы. Известная модель еще раз доказала, что ее форма просто безупречна.

Она стоит в своей спальне, переводя камеру с упругих ягодиц на глубокое декольте, а после – на лицо. Эбигейл улыбается, а также приподнимает бикини.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.