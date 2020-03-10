Звезда показала все, что может

Модель Деми Роуз, которая прославилась как британская Ким Кардашьян, порадовала поклонников новой откровенной фотосессией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Она такая высокая, что только глубокая душа может познать ее небесную суть», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Роуз позирует в экстра-мини бикини, которое минимально прикрывает ее формы. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Горячая штучка», «божественный вид», «у меня аж челюсть отпадает», «богиня Деми», «очень красиво», «ты всегда выглядишь просто бомбезно», «идеальные формы – всем бы такие», - пишут они.

До этого мы писали, что британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют молодой копией Ким Кардашьян, создала мерч.

Звезда сделала несколько футболок и кофт вместе со своей подругой моделью Данни Десантос.

На фото копия Кардашьян представила свой товар. Деми позировала в футболках, на которых принтом служили ее откровенные фото.

Примечательно, что на звезде не было ничего кроме указанной одежды, едва прикрывавшей ее прелести.

Деми с длинными волнистыми волосами выглядела очень соблазнительно. Тонкие ткани обтянули ее пышные груди.

Звезда играла с волосами, прикрывала глаза, улыбалась или открывала пухлые губы. Девушка создана для поцелуев.

Фото на одежде заслуживают отдельного внимания, ведь красотка позировала либо полностью обнаженной, либо в бикини, выпячивая свое богатство в камеру.

"Я надеюсь, что вы, ребята, полюбите это также, как и я", - подписала модель фото, говоря о мерче.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.