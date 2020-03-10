Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют молодой копией Ким Кардашьян, создала мерч

Звезда сделала несколько футболок и кофт вместе со своей подругой моделью Данни Десантос, пишет Politeka.net.

На фото копия Кардашьян представила свой товар. Деми позировала в футболках, на которых принтом служили ее откровенные фото.

Примечательно, что на звезде не было ничего кроме указанной одежды, едва прикрывавшей ее прелести.

Деми с длинными волнистыми волосами выглядела очень соблазнительно. Тонкие ткани обтянули ее пышные груди.

Звезда играла с волосами, прикрывала глаза, улыбалась или открывала пухлые губы. Девушка создана для поцелуев.

Фото на одежде заслуживают отдельного внимания, ведь красотка позировала либо полностью обнаженной, либо в бикини, выпячивая свое богатство в камеру.

"Я надеюсь, что вы, ребята, полюбите это также, как и я", - подписала модель фото, говоря о мерче.

За 11 часов пост собрал более 170 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали ее милой, очень горячей и заслуживающей только комплименты.

Напомним, Деми Роуз предстала в коротком топе, который был настолько короткий и узкий, что из-под него едва не вываливались прелести.

Также на Деми были короткие джинсовые шорты с высокой посадкой, которые подчеркнули талию знаменитости.

Кроме выдающихся форм нельзя не обратить внимания на упругие пресс и пятую точку Роуз.

Девушка позировала на улице посреди зеленых растений и зданий.

Ранее мы писали, что Деми Роуз стояла в соблазнительном купальнике серебристого цвета. Он еле вмещает в себя большую грудь модели, полностью оголяет живот и едва прикрывает интимные места Роуз.

Купальник настолько узкий, что часть груди Роуз видно. Но, похоже, ее это не смущает.

«20 дней до моего дня рождения ... скоро 25», - подписала фото Роуз.

Ранее сообщалось, что на снимке Роуз позирует в черном облегающем наряде, который элегантно подчеркивает ее пышные формы.

Девушка выставила напоказ идеальное тело, что обернулось настоящим бумом со стороны ее поклонников.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.