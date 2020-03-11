Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер посветила роскошным телом в дениме

Звезда радует поклонников сменой имиджа, в частности, недавно она изменила цвет волос, пишет Рoliteka.net. Теперь Кайли обладает длинными светлыми волосами, которыми хвастается на последних фото.

Также знаменитость не устает демонстрировать свои формы. В последних постах Кайли предстала в тугом дениме, который затянул все ее прелести и будто сейчас треснет.

Джинсовое короткое платье выделило ее пышные бедра, грудь и тонкую талию, а также дало возможность насладиться красотой ровных ножек.

На фото Дженнер стояла, приседала, всячески изгибалась, чтобы поклонники не могли оторваться от ее форм и надолго запомнили стильный образ.

На одном из фото Кайли позировала на лестнице в окружении брендовых сумочек.

Она присела, выставив вперед "шелковистые" ножки в белых босоножках на переплете. Ее длинные волосы были закинуты назад, а сама она смотрела своими большими глазами вбок.

Макияж с акцентом на пышные ресницы дополнил ее образ.

За пять часов пост собрал более трех миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились великолепием модели.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в стильном луке, который подчеркнул красоту ее форм.

Необычный легкий и тесный костюм телесного цвета с зеленым принтом обтянул пышные груди и бедра знаментости. Поясок сделал акцент на тонкой талии модели.

Сверху артистка накинула черный длинный кожаный плащ. На ножках Кайли были черные туфли-лодочки на длинной шпильке.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором во всей красе продемонстрировала свое шикарное тело. Облачилась Кайли лишь в белье, что и позволило разглядеть все самое горячее.

Пикантности модель решила добавить, убрав с плечей лямки бюстгальтера и приспусти его максимально низко.

Объемная грудь Кайли едва не стала достоянием общественности.

Напомним также, что Кайли Дженнер надела тонкий наряд, который обтянул шикарную фигуру.

Образ красотки завершали украшение и босоножки на тонких каблуках.

Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".