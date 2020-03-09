Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников чрезмерно откровенным снимком с фотосессии

Как сообщает Politeka, фотография опубликована на фан-странице звезды в Instagram.

«Я люблю это позу», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в прозрачном наряде без белья, выставив напоказ роскошные формы. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Горячая штучка», «вот это размер!», «такая роскошная! Бомба!», «Хорошая, красоточка», «огонь просто!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в марте 2013 года первые провокационные фото Эбигейл привлекли внимание пользователей Facebook. Так начался взлет популярности и востребованности модели. Великолепная фигура и пышные формы появились на обложках таких изданий, как Maxim, Sports Illustrated Swimsuit и Barstool Sports. Каждый желающий мог приобрести фото модели за 30$. Рэчфорд заключила контракт с Sunset Blvd. и снялась для рекламы на билбордах. Молодая модель привлекла внимание известного дизайнера Майкла Костелло.

Совсем недавно красотка поделилась кадрами из календаря на 2020 год, на которых позирует на фоне красного Порше. На ней – красное белье и колготы в крупную сетку. При этом позы, в которых девушка предстала перед фотографом, скромными не назовешь: на первом снимке она широко расставила ноги, на втором акцентировала внимание на своей груди.

Эбигейл уверена, что этих кадров достаточно, чтобы ее многомиллионная армия поклонников захотела посмотреть еще больше красоты и купила календарь.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.