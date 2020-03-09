Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новое фото в Инстаграм

На фото Кумейко позирует в закрытом купальнике и шляпке. Волосы были собраны в хвост. Анастасия стояла боком и можно легко оценить пятую точку девушки. На фоне можно увидеть песок и экзотические растения. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что Анастасия опубликовала в сторис фото, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко наслаждается отдыхом в Таиланде и радует поклонников очень откровенными снимками.

Так, красотка, известная сейчас еще и как DJ Nana, порадовала многочисленную армию фанатов очень горячим фото.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой позирует на пляже. Она приспустила купальник, оголив грудь. Однако прелести красотки поклонникам рассмотреть не удалось, поскольку она прикрыла их большим зеленым листом.

На девушке – ни грамма макияжа, что, тем не менее, еще больше подчеркнуло ее природную красоту.

Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала тело в одном мини-бикини, а лицо – без макияжа.

Экс-солистка группы Nikita отдыхает в Таиланде и дразнит фанатов жаркими снимками на фоне лазурного моря.

Анастасия Кумейко в этот раз оголила пятую точку во время загара. На новом фото она загорает в тени на лежаке. Селфи, которое она сделала, лежа на животе, вызвало ажиотаж в сети.

Кроме аппетитных изгибов на фото, которые прикрывают лишь веревочки от купальника, красотка засветила лицо без макияжа с необычным украшением. На заднем фоне видно неясное очертание пальм.

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