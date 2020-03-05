Звезда превзошла сама себя

Украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, поразила откровенной выходкой на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

«В четверг я всегда ожидаю пятницу», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко позирует в бассейне, где плывет верхом на надувной игрушке. Как можно заметить, певица в крохотном белье и без бюстгальтера, до неприличия расставляя при этом ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бомба», «Невероятная», «Ангел воплоти», «можно смотреть бесконечно», «Афродита», «красивенно», «Какое же видео будет в пятницу, если четверг такой горячий», «откуда этот куст взялся?», - пишут они.

Ранее мы писали, что исполнительница Анастасия Кумейко поразила откровенным снимком с отдыха.

«Домчали на вторую локацию. Сборы за пять минут, мокрые волосы, очки, наряд. Такой меня сегодня наблюдало солнышко Красивая открытая терраса. Закат можно поймать тут с 18:20 до 18:50. Потом начинают атаковать комарики на воздушном шарике», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в красном откровенном наряде, который элегантно подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Красотка», «волшебная», «бомбезная», «шикарная», «красивая девочка», «красивая тигрица», «идеальная», «ну до чего же красивая», - пишут они.

Напомним, горячая экс-Nikita потрясла сочными формами в одном лифчике.

А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-Nikita раздвинула ноги и поигралась своим достоинством.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita без белья посветила роскошными формами на камеру.