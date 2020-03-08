Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новое фото в Инстаграм

На фото Кумейко позирует в закрытом купальнике. Рядом с ней стоит ее подруга, которая держит ее за руку. Она тоже была в черном купальнике. Девушки позировали в океане. Их в этот момент прибила маленькая волна. Можно увидеть только море и небо с тучами на фоне. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Провожаем закат", - написано под фото.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать комментарии. Все из-за того, что она была опубликована в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что 33-летняя украинская певица и танцовщица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", всколыхнула своей пластикой на пляже в Таиланде.

Девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма пикантном свете на тропическом пляже среди белого песка, лазурной кромки на горизонте и буйной зелени. Артистка в черном сдельном купальнике изогнулась в необычной позе. Настя стоит на руках вниз головой, оперевшись пальцами ног о пальму. От изгибов ее стройного тела бросает в жар.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый кадр с отдыха.

На фото Настя позирует в мини-купальнике стоя в морской воде. Волосы у нее в этот раз были распущены и мокрые. На фоне можно увидеть пляж и зелень.

"Все в курсе, что сегодня пятница? Или кто-то забыл", - написала Кумейко.

Фанаты успели поставить почти пять тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Как же ты хороша", "Попа Насти в Инсторгам нам всем подарит страсти", "Вкусняшка", "Настя огонь", "Красотка".

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