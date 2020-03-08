Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников неожиданными снимками и откровением
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Села на диету, чтобы вернуть 43 свои», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Омович позирует с задранной кофтой и приспущенными штанами, демонстрируя божественную фигуру. А на другом снимке девушка в мини-платье изогнулась и застыла в пикантной позе.
Однако поклонники Омович были лишены возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.
Как сообщалось ранее, Алена Омович, которую сравнивают с известной американской блогершей и бизнесвуман Ким Кардашьян, показала очередные откровенные фото на странице своего магазина. Покупетели разнесли модель в пух и прах.
На опубликованных фото украинская Кардашьян позирует не одна, а с другой моделью. Они примерили мини-платья в горошек и снялись для их рекламы. Так, на фото они не столько демонстрируют платья, сколько свое декольте, ноги и прочие прелести и интимные места, которые стоило бы прикрыть.
Пользователи сети сильно раскритиковали внешность Омович и то, как она снимается в рекламе одежде.
Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян засветила прелести в крохотном бикини: "Какие... глаза!"
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