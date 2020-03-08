Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют молодой копией Кардашьян, порадовала поклонников откровенным образом

Фотографию Роуз опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На снимке девушка стоит в соблазнительном купальнике серебристого цвета. Он еле вмещает в себя большую грудь модели, полностью оголяет живот и едва прикрывает интимные места Роуз. Купальник настолько узкий, что часть груди Роуз видно. Но, похоже, ее это не смущает.

«20 дней до моего дня рождения ... скоро 25», - подписала фото звезда.

Фотография собрала более 530 тысяч лайков. Поклонники в восторге от нового образа девушки.

«Ты невероятная», «Вау! Ты богиня», «Ты бомба», «Потрясающая и милая», «Я люблю тебя», «Моя девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз поделилась снимком, на котором предстала в коротком топе. Белый верх был настолько коротким и узким, что из-под него едва не вываливались прелести модели. Топик натянулся, и, казалось, сейчас разорвется. Также на Деми были короткие джинсовые шорты с высокой посадкой, которые подчеркнули талию знаменитости.

Как известно, Деми Роуз родилась в Британии. Она стала популярной благодаря сети Инстаграм. Когда девушка набрала достаточно подписчиков ее стали приглашать снимать в рекламе нижнего белья и купальников. Чтобы строить карьеру в модельном бизнесе юная звезда переехала в США. Интересно, что Роуз еще на рассвете карьеры окрестили юной Кардашьян, поскольку ее фигура очень похожа на фигуру 39-летней светской львицы.

Кстати, у Деми Роуз совсем не модельная внешность. Ее рост 157 сантиметров, а формы далеки от модельных параметров.

Напомним, что сочная Деми Роуз выставила напоказ свою главную гордость, вид сзади впечатляет: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Деми Роуз устроила пикантную фотосессию прямо в горах: согреет любого мужчину.

Также Politeka писала, что Деми Роуз разделась и показала пышные прелести со всех ракурсов: «Горячая девочка».