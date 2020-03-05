Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошное тело в пикантном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в красном мини-платье, которое элегантно подчеркивает формы звезды. При этом девушка закинула голову и застыла в пикантной позе. Однако, поскольку фотография была опубликована в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Уточним, что модель позировала на фоне окна, а руками поддерживала

Как сообщалось ранее, популярная модель Алена Омович, известная как украинская Ким Кардашьян, показала новые кадры с отдыха.

Девушка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Практически каждый пост знаменитой модели – это реклама. Очевидно, что бренд Омович и ее личная страница, на которой более миллиона фолловеров, существует только для заработка денег. Но, похоже, фанаты готовы терпеть рекламу в каждом посте ради откровенных фотографий звезды.

Отметим, что Омович не стыдиться показывать свои самые интимные места и принимать самые откровенные позы в погоне за лайками. На новом фото, где Омович рекламирует духи, она предстала голой в просвещающемся костюме ручной вязки, через который видна грудь девушки. Фолловеры оставили под постом почти 10 тысяч лайков.

«Мне нравишься ты, когда ты без макияжа, в простой позе и глубоким ...пронзающим взглядом смотришь на меня по ту сторону экрана», «Вы такая непредсказуемая такая яркая и красивая девушка», «Очень мило выглядишь красавица», «Горячая детка», «Невероятно красивая тут», «Крутая фигура и костюмчик бомба», «Тащусь красотка», «Я думаю, что у вас очень необычный костюм», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!".

Как сообщала Politeka, Алена Омович не утаила главного в крохотном бикини: "Осторожно, можно ослепнуть!".

Также Politeka писала, что Алена Омович в облегающем наряде раздвинула ноги до неприличия: «Божественная…».