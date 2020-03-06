Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новыми откровенными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, модель позирует в мини-бикини во время отдыха в Маями, застыв в пикантной позе в одном белье. Как можно заметить, главная гордость Квитко в песке, однако девушка пытается заигрывать на камеру.

Уточним, что снимок стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это орех», «божественный вид», «боже, какая огромная задница», «как можно иметь такую большую ж?», «слишком горячо», - пишут они.

Как сообщалсь ранее, модель Анастасия Квитко - российская копия фигуристой американки-армянки Ким Кардашьян, покрасовалась в еле заметных трусиках

Звезда сети, которая является обладательницей просто невероятного размера женской груди, часто балует публику в Instagram личными горячими кадрами.

На новом фото, опубликованном в так называемых сториз Анастасия сидит на стуле, расставив ноги и призывно смотрит прямо в объектив камеры. Стоит отметить, что фигуристая знаменитость позировала спиной к камере и в бежевом белье. Ее широкий бра невозможно не заметить, другое дело - практически невидимые трусики в цвет комплекта: можно смело сказать, что модель позировала в практически незаметном нижнем белье.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.