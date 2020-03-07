Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер похвасталась шикарной внешностью в своем Инстаграм 

Знаменитая модель предстала в необычной расцветки платье, пишет Рoliteka.net. Тонкий наряд обтянул шикарную фигуру Кайли: ее стройную талию, пышные груди и бедра. 

Модель всячески выгибалась, демонстрируя свои изгибы.

Платье было с капюшоном, который она накинула себе на голову. 

Образ красотки завершали украшение и босоножки на тонких каблуках.

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Кроме аппетитных форм Кайли привлекла внимание длинными светлыми волосами. Известно, что у красотки имеется целая коллекция париков, к тому же она часто наращивает волосы.

Макияж звезда сделала в своем стиле, выделив пухлые губы и красивые большие глаза. 

"Я - сама себе муза. Том Форд", - подписала одни из снимков знаменитость. 

Два поста, на которых Дженнер предстала в этом наряде, собрали около шести миллионов лайков и много комментариев. 

"Боже мой", "нереальная", Зачетная фигура!", "Божественная", - написали пользователи сети. 

Напомним, Кайли Дженнер позировала с  моделью Анастасией Караниколау.

Красотки были в купальниках и порео. Дженнер надела бикини розовых цветов, а ее подруга - синих. 

Купальные наряды выделили пышные груди и бедра знаменитостей, а также можно было насладиться красотой их ровных ножек. 

Образ звезд завершили серьги, которые стали видны благодаря тому, что они убрали волосы назад. 

Ранее сообщалось, что Кайли позировала в парике светло-русого цвета с белыми кончиками.

Звезда прикрыла глаза очками и немного вытянула губы вперед.

Дженнер позировала в спортивных штанах серого цвета и кроссовках. Также на знаменитости была черная куртка. Рядом с красоткой можно заметить яркую сумку. 

Напомним также, что Кайли Дженнер показала, как она выглядела на вечеринке, посвященной церемонии «Оскар».

Девушка была одета в красное соблазнительное платье с опущенными плечами, откровенным декольте и огромным разрезом на одной стороне, благодаря которому полностью оголилась ее нога. Девушка фотографировалась на фоне дверей в коридоре. 

Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".