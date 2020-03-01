Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала идеальные формы в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, девушка позирует на камеру в откровенном корсете, который подчеркивает ее идеальные формы. Дополняют образ крохотное белье.

«Куколка», «очень очень сексуально», «Загляденье», «Божественный вид», «такая красоточка», «как можн быть такой красивой», - пишут они.

Ранее мы писали, что российская модель и фотоблогер Instagram Анастасия Квитко в августе 2014 года зарегистрировалась в Instagram и стала размещать там свои фотографии.

В конце 2015 года, благодаря своим фотографиям, приобрела всемирную известность. Из-за схожей фигуры, получила в СМИ прозвище "русская Ким Кардашьян". Ее аккаунт в Instagram имеет более 10 миллионов подписчиков.

Очередной откровенный снимок снова появился в ее блоге Instagram. На нем девушка позировала, сидя на стуле, раздвинув ноги в стороны. При этом она повернулась спиной к камере, а передом к окну. Из одежды на умопомрачительной красотке лишь светлое кружевное белье. Поэтому пользователи сети могут прекрасно рассмотреть ее аппетитную фигуру во всей красе.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.