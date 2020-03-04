Модель Эбигейл Рэтчфорд обтянула пышные формы в облегающий спортивный костюм и показала на камеру роскошное тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Intagram звезды.

Так, Рэтчфорд позирует в облегающем топе и штанах, которые элегантно подчеркивают ее роскошные формы. При этом она крутиться на камеру под и демонстрирует поклонникам, чем ее наградила природа.

Однако, кадры звезда разместила у себя в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья, модель и актриса из США Эбигейл Рэчтфорд восхитила сеть новым снимком

На этот раз жгучая брюнетка продемонстрировала свои длинные стройные ноги в смелом образе.

На снимке 27-летняя красотка позирует на стуле в розово-голубом боди и туфлях на высоком каблуке нюдового оттенка. Модель не смотрит в камеру, взор ее устремлен вниз, а губы слегка приоткрыты.

Отметим, что такая откровенность – козырь американской модели, за жизнь которой в Инстаграме наблюдают более девяти миллионов человек по всему миру. Эбигейл практически ежедневно старается баловать фанатов порцией легкой, а иногда и очень даже приличной эротики, позируя в дорогом белье или вообще без него.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.