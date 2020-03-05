Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, опубликовала новое откровенное видео, на котором демонстрирует свою выдающуюся пятую точку

Звезда Инстаграма, на которую уже подписаны 10,7 миллионов пользователей, практически каждый день эпатирует публику, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель предстала в обтягивающем платье, из-под которого проглядывалась обнаженный грудь.

Наряд обтянул немаленькие ягодицы звезды, которые она то и дело выставляла в камеру. Девушка поворачивалась спиной, иногда играясь с волосами.

Макияж красотки был сделан с акцентом на глаза.

Анастасия позировала у окна в квартире Майами, о чем сообщила в своем посте.

За десять часов пост собрал более 400 тысяч просмотров и много комментариев.

"Вы красивы, нет - даже великолепны в этом наряде. 🔥😍❤️🙌», «Хорошее платье, кстати, 🤗🖤», «Ух ты, вау, вау, вау, ты так хорошо выглядишь, люблю тебя, ты так прекрасна, будто сошла с небес", " Красивое платье 🔥 "," Прекрасная, моя любовь, целую свою принцессу 💞💞💞💞💘😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в белом маленьком топе, который натянулся под тяжестью груди, и в кожаных коричневых штанах, обтянувших сочную пятую точку.

Знаменитость стояла боком к камере, а также поворачивалась спиной.

Анастасия распустила длинные волнистые волосы, томно посмотрела в камеру и приоткрыла пухлые розовые губы.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала на фоне моря в мокром купальнике и мини-бикини. Девушка застыла в элегантной позе, демонстрируя роскошные формы.

«Океан в моей душе», - написала она.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«боже, ты идеальная», «люблю такие снимки», «вот это настоящее наслаждение», - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Анстасия Квитко предстала полулежа на шезлонге в крохотном купальнике, который эффектно подчеркивает ее формы.

Она смотрела в сторону, приподняв лямку плавок. При этом красотка улыбалась.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов: «Вот это крошка!».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.