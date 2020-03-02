Модель показала, за что ее полюбили мужчины

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила пикантным снимком с отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Океан в моей душе», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Квитко позирует на фоне моря в мокром купальнике и мини-бикини. Девушка застыла в элегантной позе, демонстрируя роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это орех!», «Божественный вид», бомба-ракета», «потрясающе выглядишь», «боже, ты идеальная», «люблю такие снимки», «вот это настоящее наслаждение», - пишут они.

Ранее мы писали, что российская модель и фотоблогер Instagram Анастасия Квитко в августе 2014 года зарегистрировалась в Instagram и стала размещать там свои фотографии.

В конце 2015 года, благодаря своим фотографиям, приобрела всемирную известность. Из-за схожей фигуры, получила в СМИ прозвище "русская Ким Кардашьян". Ее аккаунт в Instagram имеет более 10 миллионов подписчиков.

Очередной откровенный снимок снова появился в ее блоге Instagram. На нем девушка позировала, сидя на стуле, раздвинув ноги в стороны. При этом она повернулась спиной к камере, а передом к окну. Из одежды на умопомрачительной красотке лишь светлое кружевное белье. Поэтому пользователи сети могут прекрасно рассмотреть ее аппетитную фигуру во всей красе.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.