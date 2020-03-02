Известная украинская певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская подразнила поклонников соблазнительным образом

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На фото Надежда стоит в длинном полосатом платье в полоску. Она задрала ногу, оголив ее и засветив свои широкие бедра. Узкое платье выгодной подчеркнуло пышную грудь певицы. На снимке Мейхер широко улыбается.

«Уже давно весна в душе, не смотря на время года...Уже давно любовь во мне, Нeвзирая на внешние невзгоды... Люблю!», - написала артистка.

За час снимок Надежды собрал более 2,2 тысяч лайков. Поклонники в восторге от весеннего образа женщины.

«Ты супер звезда...», «С первым днём весны вас Надя. Любовь с весной приходит», «Лучшая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мейхер поделилась откровенным снимком, на котором она позирует в черном платье-тунике, а также черно-красном пальто. Образ певица дополнила колготками в сеточку и большими каблуками. Артистка задрала одну ногу. Фото вышло очень откровенным. Можно сказать, в стиле Мейхер.

37-летняя Надежда Мейхер-Грановская стала популярной благодаря группе «ВИА Гра», в которой она пела с несколькими перерывами. Кроме этого, Мейхер пробовала себя в роли актрисы, телеведущей, продюсера, поэтессы и дизайнера. Мейхер много времени уделяла академическому вокалу.

У Надежды Мейхер трое детей. Первого сына она родила в 2002 году от бизнесмена Александра Лищенко. Из-за беременности Наде пришлось на время покинуть «ВИА Гру». В 2012 году Мейхер родила дочку Анну от российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Через три года она родила мужу еще одну дочку.

Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".

Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".