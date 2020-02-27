Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий образ в Instagram

На фото Надія позує в червоному платті нижче коліна і чорних шкарпетках з дірками на пальцях. На кадрі вона спустила одну бретельку, таким чином заграючи з фанатами. На тлі можна побачити стіну незвичайної форми і більше нічого. Знімок був студійним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 200 лайків. Коментарів під кадрами не було написано.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий образ.

На фото Мейхер позує в чорному платті-туніці, а також чорно червоному пальто. Образ доповнила Надя колготками в сіточку і великими підборами. На фото співачка задерла одну ногу. Артистка посміхалася на знімку і позувала з розпущеним волоссям. На тлі можна побачити білу цегляну стіну і велике вікно, за яким видно сірі українські міські пейзажі.

"Такі види з вікна", "Взъем стопи просто вогонь. Вигин рекламний", "Яка гарна Надія", "Надія, ви сама красива і шикарна, я вами завжди захоплювалася, думаю, можете з Анджеліною посперечатися!", "Ніжки вау".

Повідомлялося, що колишня солитка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Гарновская похвалилася соковитою фиругой в обтягуючій сукні.

«Тазонабедренный танець». Затишно, жіночно, тепло в сукні власного виробництва», – підписала відео екс-Віа Гра.

На опублікованих кадрах співачка крутиться напроти дзеркала, позуючи так і сяк, в розкішному платті міді з рукавами і з незвичайним принтом.

Зірка на всю посміхається і демонструє захват від наряду. Крім того, тонкі ніжки підкреслюють босоніжки на підборах, а талію – чорний тонкий пояс.

Нагадаємо, Мейхер розставила ноги і показала свій самий спокусливий наряд

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Також Politeka повідомляла, що Мейхер в глибокому декольте показала, за що її люблять мільйони чоловіків



