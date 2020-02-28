Відома українська співачка Надія Мейхер показала новий образ в Instagram

На фото Надя позує в кофті і спідниці білого кольору. Образ доповнила Мейхер великим каблуком, а також прикрасами в зоні декольте. На кадрі співачка посміхалася і сиділа на стільці. На тлі можна побачити столик з вінтажними предметами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже триста лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу Надії.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий образ в Instagram.

На фото Надія позує в червоному платті нижче коліна і чорних шкарпетках з дірками на пальцях. На кадрі вона спустила одну бретельку, таким чином заграючи з фанатами. На тлі можна побачити стіну незвичайної форми і більше нічого. Знімок був студійним.

Фанати поставили понад 200 лайків. Коментарів під кадрами не було написано.

Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська поділилася новим роликів на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Мейхер позує в чорній майці без білизни і штанях або чомусь подібному. Пояс Надія обв'язала верхнім одягом. Співачка на кадрах виконувала пісню, в руці її можна побачити мікрофон, а перед нею стояла підставка для паперу з текстом. На задньому фоні можна побачити вішалку з одягом і червону штору.

Фанати встигли переглянути ролик 15 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Надія,це приголомшливо!!!!! Дуже круто,шалено красиво і дуже душевно-до сліз!!!!! Дякуємо за ваш талант!!!! Ви прекрасні!!!!", "Надія, а в Москві у Вас буде концерт?? Дуже хочеться", - написали фолловери під публікацією Мейхер.

Нагадаємо, спекотна Мейхер задерла ногу і показала, що сховала під екстра-міні

А ще Politeka писала, що Мейхер розставила ноги і показала свій самий спокусливий наряд

Також Politeka повідомляла, що Мейхер в глибокому декольте показала, за що її люблять мільйони чоловіків



