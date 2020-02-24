Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий образ

На фото Мейхер позує в чорному платті-туніці, а також чорно червоному пальто. Образ доповнила Надя колготками в сіточку і великими підборами. На фото співачка задерла одну ногу. Артистка посміхалася на знімку і позувала з розпущеним волоссям. На тлі можна побачити білу цегляну стіну і велике вікно, за яким видно сірі українські міські пейзажі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли написати кілька коментарів під фото:

"Такі види з вікна", "Взъем стопи просто вогонь. Вигин рекламний", "Яка гарна Надія", "Надія, ви сама красива і шикарна, я вами завжди захоплювалася, думаю, можете з Анджеліною посперечатися!", "Ніжки вау".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер показала новий образ в Instagram.

На фото Мейхер позує квітковому сукні в підлогу, а також кросівках або черевиках. Образ доповнила Надія блискучим піджаком. Вона сиділа на старому стільці на тлі білої цегляної стіни.

"Це мій один з коханий нарядів , і обов'язково в поєднанні з таким взуттям. Це підкреслює мій характер бунтарський , примхливий... Обов'язкова брутальність, але під прикриттям жіночності в одязі або взуття. Звичайно я не паїнька , під моєї так званої жіночністю і ( кака багато приписують)сексуальністю ,ховається "чиста пацанка", - написала співачка під фото.

Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер вразила постарілим видом в мережі.

На фото Мейхер позує в кремовому, швидше за все, піджаку і з великими сережками. Надія взяла себе однією рукою за шию. На знімку можна легко помітити, як співачку залишає молодість. На тлі можна побачити шафки і стіну.

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