37-летняя украинская певица Надежда Мейхер-Грановская, бывшая участница группы "ВИА Гра", покорила пикантным образом
Как передает Politeka.net, артистка примерила сногсшибательное платье сочного красного цвета, которое как нельзя лучше подчеркнуло все ее пленительные изгибы, а также черных полусапожках. Кадры она выложила в своем микроблоге в Инстаграм.
Красотка повиляла бедрами и наклонилась вперед, чтобы потрясти перед камерой завидным бюстом и послать воздушные поцелуйчики. Знойная брюнетка знает, чем зацепить внимание требовательной публики. Более того, с ее лица не сходит ослепительная улыбка.
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Поклонники пришли в неописуесый восторг от жарких кадров, оставив уйму комплиментов в комментариях
"кармэн"
"Какая вы красивая Надежда)восхищаюсь Вами)"
"А с вами потанцевать сколько? 🏹💓"
"Какая же все таки вы - роскошная! 🔥"
"Надя чудесно выглядете,вам идёт красный цвет.❤️"
"Время не властно над Вами! 🙏"
"Это тот случай, когда женщина украшает платье! 🌹🌹🌹"
"Ой, а это красное платье я уже видел где-то на выходе у Вас. Только не могу вспомнить.. или похожее🤔"
"Потрясающая куколка!!!!😍"
Ранее мы сообщали, Мейхер-Грановская в белом платье восхитила сеть. Улыбающаяся певица позировала, сидя на стуле и закинув ногу на ногу. От пикантного фото мурашки по коже. Надежда дерзко смотрит в кадр.
Также мы рассказывали, как певица покорила публику, без тени смущения посветив шикарным бюстом. Красотка подняла руки к голове таким образом, что и без того ее пышная гордость стала еще более выразительной.
"На смену радости— печали...На смену любви — равнодушие .., на смену жизни— только ЖИЗНЬ ... Если мы улыбаемся — душа жива. Если глаза горят — душа счастлива. А если она счастлива — опыт , который ей необходимо было приобрести в этой жизни, осуществляется и я на правильном пути...", - подписала фото Надежда.
Напомним, знойная Мейхер задрала ногу и показала, что спрятала под экстра-мини
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