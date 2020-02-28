Известная украинская певица Надежда Мейхер показала новый образ в Инстаграм

На фото Надя позирует в кофте и юбке белого цвета. Образ дополнила Мейхер большим каблуком, а также украшениями в зоне декольте. На кадре певица улыбалась и сидела на стуле. На фоне можно увидеть столик с винтажными предметами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти триста лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили красоту Надежды.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый образ в Инстаграм.

На фото Надежда позирует в красном платье ниже колена и черных носках с дырками на пальцах. На кадре она приспустила одну бретельку, таким образом заигрывая с фанатами. На фоне можно увидеть стену необычной формы и больше ничего. Снимок был студийным.

Фанаты поставили более 200 лайков. Комментариев под кадрами не было написано.

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась новым роликов на своей страничке в Инстаграм.

На кадрах Мейхер позирует в черной майке без белья и штанах или чем-то подобном. Пояс Надежда обвязала верхней одеждой. Певица на кадрах исполняла песню, в руке ее можно увидеть микрофон, а перед ней стояла подставка для бумаги с текстом. На заднем фоне можно увидеть вешалку с одеждой и красную штору.

Фанаты успели просмотреть ролик 15 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Надежда,это потрясающе!!!!! Очень круто,безумно красиво и очень душевно-до слез!!!!! Спасибо за ваш талант!!!! Вы прекрасны!!!!", "Надежда, а в Москве у Вас будет концерт?? Очень хочется", - написали фолловеры под публикацией Мейхер.

Напомним, знойная Мейхер задрала ногу и показала, что спрятала под экстра-мини

А еще Politeka писала, что Мейхер расставила ноги и показала свой самый соблазнительный наряд

Также Politeka сообщала, что Мейхер в глубоком декольте показала, за что ее любят миллионы мужчин



