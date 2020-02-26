Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс показала архивное фото с Наташей Королевой

Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На старом фото Бледанс и Королева стоят с мальчиком. Обе артистки одеты в платья одинакового фасона.

«Помните «Время обедать» на первом канале? Я даже немножко побыла ведущей этой программы. Ох, озорно было, ярко, вкусно!», - написала Эвелина.

За час фото набрало более 3 тысяч лайков. Пользователи сети пишут, что очень любили эту передачу.

«Наши красавицы», «Зачем закрыли эту передачу? оч интересная была, лучше бы эту гниль убрали «На самом деле» и «Пусть говорят», «Эвелина, как всегда на высоте! Вы неотразимы!», «Шикарные девочки!!!», «Две озорницы-Эвелина и Наташа. Красотки», «Очень нравилась передача! Тёплая такая... И настроение поднимала», «Красавица!) Завидую этому пухлику! Хоть и умею готовить...такие красавицы у меня не ужинали!», - пишут поклонники артистки.

Отметим, что передача «Время обедать» выходила на первом канале. Ее вела Наташа Королева со своей мамой. В гости на передачу приходили различные домохозяйки и шеф-повара. Идеей проекта было столкнуть ресторанную и домашнюю кухню. В 2014 году проект закрыли.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс опубликовала фото в откровенном образе. На снимке она изображена в образе развратной медсестры. У нее сильно накрашены глаза и губы, а на голове красуется шапка медсестры.

«Многие блогеры придумывают свои маски. А мне и придумывать не пришлось. Теперь каждая из вас, мои красоточки сможет побыть секс-символом, как я когда-то в образе Медсестры», - заявила звезда.

Как известно, в начале 1990-х годов Бледанс была актрисой в сериале «Маски-шоу». Там она исполняла роль медсестры.

Напомним, что бесстыжая Эвелина Бледанс взбудоражила игривым образом и намекнула на свидание: «Как аппетитно».

Как сообщала Politeka, Бледанс в смелом наряде поиграла в пациентку больницы: "Можно мне на прием?".

Также Politeka писала, что Бледанс устроила горячие игры с роскошной блондинкой: "Показывайте больше...".