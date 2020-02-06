Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс знайшла ідеальну маску для соціальних мереж

Фото в масці вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото Бльоданс зображена в образі розпусної медсестри. У неї сильно нафарбовані очі і губи, а на голові красується шапка медсестри.

«Багато блогерів придумують свої маски. А мені і придумувати не довелося. Тепер кожна з вас, мої красоточки зможе побути секс-символом, як я колись в образі медсестри», - зазначила Бледанс.

Як відомо, в 1993 році Евеліна Бледанс грала в серіалі «Маски-шоу». Там вона виконувала роль медсестри з таким самим ковпаком, як на масці в Instagram.

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Евеліна Бледанс

Шанувальники артистки оцінили маску, зазначивши, що цей образ дуже їй пасує.

«Дуже цікаве фото», «Вай вай вай», «Супер медсестра мого дитинства», «Ось це дамочка», «Евеліночка, я в дитинстві дуже хотіла бути на Вас схожою. Втілення краси і жіночності», «Евеліна, до такого лікаря, як ви я б прийшов», «Фантазії з юнацтва))», «Сама бомбічеська медсестра всіх часів і народів», «Найкращий доктор», «Мій улюблений образ ваш!», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував зовнішність Бльоданс.

«Ну прямо - межа мрій, як нерозумно», «Жах», - пишуть фоловери.

Зазначимо, що Бльоданс відома своїми відвертими знімками і витівками, але після народження дитини вона стала трохи стриманішою у своїх публікаціях. Правда, час від часу природа бере своє, і жінка викладає відверті знімки, вихваляючись своїми формами.

Так, нещодавно Бльоданс опублікувала фото на ліжку в оголеному вигляді. Актриса прикрилася ковдрою, але повідомила шанувальникам, що дивиться фільм голяка. Шанувальники розкритикували її за надмірну відвертість.

Нагадаємо, що шикарна Бльоданс посвітила формами в бікіні: "Дівчинка без віку".

А ще Politeka писала, що розпусна Бльоданс показала дикі ігри з батогом: «Від такого слюні до пупа».

Також Politeka повідомляла, що престаріла Бльоданс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевою: «розмір вражає».