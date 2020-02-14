Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети окрестили украинской Кардашьян благодаря ее роскошным формам, покорила супероткровенным образом

Как передает Politeka.net, в День святого Валентина красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантным фото, похваставшись огромным букетом роз, который вызвал настоящую бурю в комментариях.

На фото Алена предстала в прозрачном черном боди, чулках и с милым обручем на голове с ушками и бантиком, как у диснеевского персонажа Мини Маус. Модель позирует, сидя на полу, широко расставив ноги, открыв рот и с восторгом глядя на цветы. Стоит отметить, Алена выбрала ради жаркого кадра до неприличия откровенный наряд: ведь сквозь ткань белья можно разглядеть все самое аппетитное.

"Happy Valentines Day’s ❤️🙉 Кто как отмечает? Делитесь 🥳", - написала она в соцсети.

Часть фолловеров принялись отвечать на вопрос Омович и делиться планами на праздничный вечер, но большинство все же возмутилось нещадно отфотошопленным букетом роз.

"Зачем букет фотошопить 😂"

"Ка*ец розы поплыли и ламинат от неистового фейстюна))"

"Не вижу ничего плохого в фотошопе для красоты фото, но если это сделано аккуратно. А так, пол и шкаф заметно поплыли"

"Ален а зачем цветы фотошопить? "

"Алёна, вы специально букет фотошопом испортили чтоб коментов больше было ?))"

"Какие же вы все злые , ну отфотошила, значит так нужно было , вам то, бл*дь, какая разница ? На свои фотки смотрите , может тоже фотошоп не помешает )

Ален, не обращай внимания , фотка огонь , впрочем , как и всегда. 💋"

"Боже, ещё и приглядываются у кого там что поплыло🤦🏻‍♀️"

"Талия тоньше, чем объём головы?! Ничего себе 😅 очень худенькая)"

Ранее мы сообщали, Омович решила изменить дерзкому стилю и нарядилась в "воздушное" платье белого цвета - женственное и романтическое. Девушка спросила мнения у поклонников, как ей лучше, на что мнения разделились.

"Никаких дерзких стилей, только святая нежность ☺️👀⚡️❗"; "Я думаю,что вам довольно хорошо подходит такой стиль,так как вы довольно стройная. И все же привычнее вас видеть в дерзком стиле", - писали в комментариях.

Напомним, что Алена Омович показала лицо до и после пластики, кадры поражают: "Безумно!".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян Алена Омович с подругой устроили фотосессию для взрослых: идеальный ракурс.

Также Politeka писала, что Алена Омович без стыда пошалила с молнией на кофте: в этом ракурсе видно все.