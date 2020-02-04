Модель засветила все, что можно

Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке модель позирует в одном кружевном белье. Перед девушкой стоит баночка с шоколадной пастой. Завершает образ красивый макияж девушки.

Однако поклонники звезды остались безмолвны – кадр Рэтчфорд выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд сделала соблазнительное видеоселфи и опубликовала его в сториз Инстаграм.

На фото красотка предстала в белом обтягивающем топе с глубоким декольте, которое хорошо приоткрывало ее прелести.

Топ натянулся под грузом пышной груди и такое чувство, что прелести сейчас вывалятся.

Эби распустила волнистые волосы и приоткрыла губы, оголяя белейшие зубы. Горячая красавица выставила вперед кончик языка.

Также на кадрах можно заметить упругий пресс звезды: "Ого, просто великолепно".

Макияж девушки - с акцентом на блестящие губы и пышные ресницы. Выглядит модель роскошно.

"О, привет", - подписала снимок знаменитость.

К сожалению, не удастся узнать сколько бы комментариев и лайков получило такое жаркое фото. Хотя можно предположить, что много, ведь остальные посты Рэтчфорд собирают десятки тысяч лайков за непродолжительное время.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.