Ангел Victoria’s Secret, котороую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, Белла Хадид, опубликовала несколько горячих фото в своем Инстаграм

Знаменитая модель продемонстрировала несколько образов, сообщает Politeka.net.

Так, на первом черно-белом фото Белла предстала в боди, поверх которого, видимо, было надето платье. Хадид подняла наряд и изящно изогнулась, глядя в окно. Ее волосы будто мокрые, но, вероятно, это просто такая укладка.

На втором фото Белла позировала в белом платье-сетке, под которым виднелось черное боди. Наряд едва прикрывал достоинства звезды, и оголил прекрасные стройные ножки. Завершили ее образ белые босоножки на высоком каблуке.

На третьем фото звезда позировала в в майке, которая подчеркнула ее прелести. Шею и руки модели украшали крупные цепи. Белла дерзки смотрела в камеру. На ее лице - макияж с акцентом на красивые раскосые глаза.

На всех трех снимках звезда выглядит чудесно и очень привлекательно. Ее аппетитные формы и красивая внешность достойны массы комплиментов.

За два часа пост звезды собрал более 160 тысяч лайков. Пользователи сети написали, что Хадид роскошна, а ее фигура идеальна: "О да, детка!".

Напомним, недавно Белла Хадид приняла участие в показе мод. Модель представила короткое платье: джинсовый верх и пышный фатиновый низ. Завершили ее образ перчатки, необычные туфли, колготки и другие аксессуары.

Белла уверенно прошлась по подиуму, она немного изогнулась, выпятив пятую точку, чтобы продемонстрировать наряд во всей красе.

Ранее мы писали, что Белла Хадид на одном из фото сделала больший акцент на теле. Она предстала в пестром купальнике манекенщица выглядела просто потрясающе.

Знаменитость изогнулась на камеру и позировала на съемках. Хадид слегка поднялась на руках над гладью воды и при этом повернулась к объективу камеры задом, засветив свои подкачанные ягодицы.

Напомним также, что Белла Хадид снялась для свежего номера журнала Love Magazine.

Белла позировала фотографу Харли Вейр в очень экстравагантных образах. На снимке она красуется обнаженной и со следами подошвы на лице.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.