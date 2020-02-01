Светская львица Ким Кардашьян, получившая популарность после выхода шоу о ее семействе, предстала перед подписчиками в интересном образе

Ким позировала рядом с балеринами при своем фирменном макияже, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда была в обтягивающем боди, которое обтянуло ее пышные бедра и роскошную грудь. Благодрая одежде можно было рассмотреть тонкую талию Кардашьян.

Шикарный и откровенный образ Ким завершила длинная и тугая косичка.

В посте знаменитость рассказала о своем бренде утягивающего белья. По словам Ким ее марка отличается отд ругих тем, что в нем легко двигаться.

За 20 часов видео посмотрели более пяти миллионов пользователей сети.

Комментаторы написали, что Ким получилась очень милой и красивой на кадрах. Некоторые заметили, что под постом Ким собралось много ботов:

"Так много ботов. Это безумие...", - написал один из пользователей.

Возможно, это и правда, ведь чем больше комментариев, тем публикация становится популярней, и у Ким появится больше клиентов.

Напомним, Ким Кардашьян рассказала поклонникам, что ее бренд выпустил новые палитры теней, карандаши для губ и румяна.

«Я так горжусь этими новыми продуктами и не могу дождаться, чтобы увидеть все образы, которые вы сможете создать с их помощью!», - написала звезда.

Рекламный пост Ким сопроводила соблазнительным фото, на котором она одета в золотистый латексный костюм.

Напомним также, что на одном из снимков Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер прижались друг к другу. Вторая положила голову на плечо известной сестры.

Ким распустила свои длинные волосы, которые спустились по плечам. На ней - маечка с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее прелести.

Кайли же обтянула грудь топом. Она сделала губы уточкой и выглядела непринужденно.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян выбрала короткий топ, который обтянул ее пышную грудь и блестящую мини-юбку, которая также облягала ее немаленькую пятую точку. Ткань юбки натянулась и сморщилась, кажется, что сейчас лопнет.

Напомним, что Ким Кардашьян обтянула шикарное тело тонкой тканью: "сейчас лопнет".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян заворожила формами с Кайли Дженнер.

Как сообщала Politeka, Кардашьян устроила интимную фотосессию с пернатым другом.