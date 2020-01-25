Светская львица Ким Кардшьян опубликовала фото со знаменитой сестрой

Ким Кардашьян и ее семья завоевали большую популярность после выхода шоу "Семейство Кардашьян", пишет Politeka.net. Звезда является собственницей бренда косметики, как и ее сестра Кайли Дженнер, с которой они сделали совместное селфи.

На снимке две знаменитые красотки прижались друг к другу. Дженнер положила голову на плечо известной сестры.

Ким распустила свои длинные волосы, которые спустились по плечам. На ней - маечка с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее прелести.

Кайли же обтянула грудь топом. Она сделала губы уточкой и выглядела непринужденно.

Обе девушки - при макияже и вот, что написала Ким:

"@Kyliejenner сделала мой макияж!!!!! Насколько она хороша ???? И она милая???? Зайдите на ее канал на YouTube и посмотрите наше видео!!!!".

За пять часов пост звезды собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали множество комплиментов в адрес красоток, ведь они горячее некуда.

Напомним, недавно Ким Кардашьян сделала селфи с попугаем на плече. Редкой породы попугайчик нежно-кремового окраса с зелеными крыльями повернулся на камеру. Ким же прикрыла свои глаза.

На фото звезда предстала без одежды, по крайней мере, ее не видно, потому что она ее не захватила объективом.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян выбрала короткий топ, который обтянул ее пышную грудь и блестящую мини-юбку, которая также облягала ее немаленькую пятую точку. Ткань юбки натянулась и сморщилась, кажется, что сейчас лопнет.

При этом Ким также похвасталась тонкой талией и стройными ножками в туфлях-лодочках.

Напомним также, что Ким представила новую коллекцию белья, которая доступно в новых оттенках и в размерах XXS - 4X. Ткань очень эластичная, обладает сильным блеском, чтобы подчеркнуть изгибы во всех нужных местах. Новая коллекция была запущена на днях.

Ранее сообщалось, что Ким похвасталась фигурой в маленьких трусиках, натянув их выше бедер. Также звезда сидела на ступеньках в соблазнительном топе, который подчеркивает ее роскошную грудь.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.