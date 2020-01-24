Светская львица Ким Кардашьян любит демонстрировать свою фигуру в различных провокационных нарядах
Американская знаменитость опубликовала пост, в котором сделала селфи в зеркало, пишет Politeka.net. Звезда выбрала короткий топ, который обтянул ее пышную грудь и блестящую мини-юбку, которая также облягала ее немаленькую пятую точку. Ткань юбки натянулась и сморщилась, кажется, что сейчас лопнет.
При этом Ким также похвасталась тонкой талией и стройными ножками в туфлях-лодочках.
Завершили ее образ различные аксессуары и длинные волнистые волосы.
Рядом с Ким, вероятно, стоит муж Канье Уэст.
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Звезда решила поставить в подписи смайлик, не более.
За шесть часов публикация Кардашьян собрала более 1,5 миллионов лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали, какая Ким прекрасная, а также что в этом образе она очень горяча.
Стоит отметить, что сейчас на страницу Ким подписаны 157 миллионов человек.
Напомним, Кардашьян недавно опубликовала снимки, на которых позирует на лестнице.
Она похвасталась фигурой в маленьких трусиках, натянув их выше бедер, и в соблазнительном топе.
Длинная косичка и темные очки в стиле 1990-х годов придали образу безупречности.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян сидела прямо на мокром песке возле самой воды. По пейзажу можно догадаться, что знаменитость посетила калифорнийский пляж в Лос-Анджелесе.
Так, Ким Кардашьян измазала свою главную гордость в песок, и села на ноги, смотря в объектив.
Напомним также, что Ким опубликовала домашнее фото, на котором она стоит в кухне в приспущенных спортивных штанах серого цвета, из-под которых виднеются спортивные трусики.
Также Кардашьян не удосужилась надеть футболку и продемонстрировала свои прелести на камеру в спортивном бра в тон трусиков. Домашний образ звезда дополнила белыми массивными кроссовками.
Отметим, Ким получила популярность из-за реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Звезда явлется владелицей бренда косметики и часто публикует посты, посвященные этому.
Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.