Светская львица Ким Кардашьян любит демонстрировать свою фигуру в различных провокационных нарядах

Американская знаменитость опубликовала пост, в котором сделала селфи в зеркало, пишет Politeka.net. Звезда выбрала короткий топ, который обтянул ее пышную грудь и блестящую мини-юбку, которая также облягала ее немаленькую пятую точку. Ткань юбки натянулась и сморщилась, кажется, что сейчас лопнет.

При этом Ким также похвасталась тонкой талией и стройными ножками в туфлях-лодочках.

Завершили ее образ различные аксессуары и длинные волнистые волосы.

Рядом с Ким, вероятно, стоит муж Канье Уэст.

Звезда решила поставить в подписи смайлик, не более.

За шесть часов публикация Кардашьян собрала более 1,5 миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, какая Ким прекрасная, а также что в этом образе она очень горяча.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Ким подписаны 157 миллионов человек.

Напомним, Кардашьян недавно опубликовала снимки, на которых позирует на лестнице.

Она похвасталась фигурой в маленьких трусиках, натянув их выше бедер, и в соблазнительном топе.

Длинная косичка и темные очки в стиле 1990-х годов придали образу безупречности.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян сидела прямо на мокром песке возле самой воды. По пейзажу можно догадаться, что знаменитость посетила калифорнийский пляж в Лос-Анджелесе.

Так, Ким Кардашьян измазала свою главную гордость в песок, и села на ноги, смотря в объектив.

Напомним также, что Ким опубликовала домашнее фото, на котором она стоит в кухне в приспущенных спортивных штанах серого цвета, из-под которых виднеются спортивные трусики.

Также Кардашьян не удосужилась надеть футболку и продемонстрировала свои прелести на камеру в спортивном бра в тон трусиков. Домашний образ звезда дополнила белыми массивными кроссовками.

Отметим, Ким получила популярность из-за реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Звезда явлется владелицей бренда косметики и часто публикует посты, посвященные этому.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.