Светская львица, актриса и суперпопулярная инста-модель показала своего нового друга

Ким Кардашьян, о которой не смолкают зарубежные и отечественные СМИ, снова эпарировала публику откровенным фото. Об этом Politeka.net со ссылкой на страничку в Instagram звезды американского шоу-биза.

Так, Кардашьян показала селфи с популяем на оголенном плече селебрити. Редкой породы попугайчик нежно-кремового окраса с зелеными крыльями повернулся на камеру. Ким же прикрыла свои глаза, густо накрашенные черной тушью и приоткрыла губы, которые накрасила карамельного цвета помадой. Контур губ она обвела коричневым карандашом. Стоит отметить, что на фото Ким Кардашьян позирует без одежды, по крайней мере, ее не видно на селфи, потому что она обрезала грудь на фото.

В комментариях к снимку с новым питомцем любимой звезды поклонники оставили много комплиментов ее красоте.

«Посмотрите на мои голые фото, конечно, вам это нравится», «Разве это не мило ?!», «Ты выглядишь великолепно 😍», «А это счастливая птица», «Омг Ким, ты выглядишь так прекрасно 😍❤️❤️❤️», «Королева», «она хочет быть такой плохой, лол», «у тебя на плече собака», – пишут в сети пользователи.

За один первый час пост Ким набрал почти миллион лайков (896 тысяч, если быть точнее) и тысячи комментариев.

Напомним, что раньше Ким Кардашьян похвасталась плоским животом в соцстеи. Она сидела на ступеньках в соблазнительном топе, который подчеркивает ее роскошную грудь. Красивая кожа и длинная косичка хорошо смотрятся на фотографии. Также завершили образ Кардашьян темные очки в стиле 1990-х годов.

На одном из фото Ким втянула живот и смотрит вдаль, где виднеется море или океан, а также крыши домов и пальмы.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.