25-летняя российская Дюймовочка с формами Ким Кардашьян Анастасия Квитко снова побаловала поклонников видео, на котором продемонстрировала пышные формы

Девушка опубликовала ролик с уже традиционным сюжетом: она в откровенном купальнике гуляет по берегу Атлантического океана и рекламирует энергетический напиток.

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При этом Настя всячески акцентирует внимание аудитории не столько на предмете рекламы, сколько на себе любимой. Она поправляет волосы, призывно смотрит в камеру, а ее пышные формы еле удерживает ярко-желтый купальник.

Горячее видео уже собрало более миллиона лайков и свыше тысячи комментариев. Всего же на страницу красотки подписаны 10,3 млн человек по всему миру.

Анастасия Квитко

Девушка из Екатеринбурга обрела мировую известность после того, как зарегистрировалась в Instagram и начала публиковать там довольно откровенные видео и снимки. Пышные ягодицы и большая грудь, из-за которых над ней издевались в школе, стали ее изюминкой. Умело демонстрируя все, чем ее наградила природа, Настя при небольшом росте (всего 162 сантиметра) смогла стать успешной и востребованной моделью купальников и нижнего белья, успев посотрудничать даже с мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом, модный бренд Kanye West Clothing которого рекламировала.

В январе 2016 года пышнотелая российская девушка собрала вещи и отправилась в Майами. В рекламном агентстве, где ей предложили работу сразу после приезда, Анастасии посоветовали сбросить вес. Однако Квитко не просто смирилась с особенностями своей фигуры, а поняла, что именно они отличают девушку от большинства современных моделей, и лишаться своих пышных форм категорически отказалась.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

  Также Politeka писала, что русская Кардашьян похвасталась перекачанным прелестями: уже никуда не влазят

 