Такую ракурс осилит не каждый

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенным видео.

В своих сторис она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь. Для видео Анастасия выбрала довольно маленький (по сравнению с ее размерами) купальник в полоску, напоминающий раскрас зебры. Головным убором модели послужила широкая шляпа.









Девушка не постеснялась на камеру даже немного помассировать свой прелестный бюст, показав его крупным планом.







Ранее пышнотелая модель ошарашила откровенным снимком. Анастасия выбрала для фото очень уж провокационный образ - шелковую мини юбку и кружевной лифчик, который был на сколько прозрачный, что можно увидеть все.

Напомним, Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.