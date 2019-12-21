25-річна російська Дюймовочка з формами Кім Кардашьян Анастасія Квітко знову порадувала шанувальників відео, на якому продемонструвала пишні форми

Дівчина опублікувала ролик з уже традиційним сюжетом: вона у відвертому купальнику гуляє берегом Атлантичного океану і рекламує енергетичний напій.

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При цьому Настя всіляко акцентує увагу аудиторії не стільки на предметі реклами, скільки на собі коханій. Вона поправляє волосся, заклично дивиться в камеру, а її пишні форми ледве утримує яскраво-жовтий купальник.

Гаряче відео вже зібрало понад мільйон лайків і понад тисячу коментарів. Всього ж на сторінку красуні підписані 10,3 млн осіб по всьому світу.

Дівчина з Єкатеринбурга здобула світову популярність після того, як зареєструвалася в Instagram і почала публікувати там досить відверті відео та знімки. Пишні сідниці і груди, через які над нею знущалися в школі, стали її родзинкою. Вміло демонструючи все, чим нагородила її природа, Настя при невеликому зрості (всього 162 сантиметри) змогла стати успішною і затребуваною моделью купальників і нижньої білизни, встигнувши поспівпрацювати навіть з чоловіком Кім Кардашьян Каньє Вестом, модний бренд Kanye West Clothing якого рекламувала.

У січні 2016 року пишнотіла російська дівчина зібрала речі і поїхала в Майамі. У рекламному агентстві, де їй запропонували роботу відразу після приїзду, Анастасії порадили скинути вагу. Однак Квітко не просто змирилася з особливостями своєї фігури, а зрозуміла, що саме вони відрізняють дівчину від більшості сучасних моделей, і позбавлятися своїх пишних форм категорично відмовилася.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян  загрожує чоловікові розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян похвалилася перекачаними принадами: вже нікуди не влазять

 