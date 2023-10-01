Співачка Злата Огневич , головна героїня шоу "Холостячка" опублікувала свій новий хіт "Полюбила". Зірка поділилася кадрами у своєму ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Полюби себе, моя дівчинко", - написала під кадрами Злата Огнєвіч.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Красива",
"Супер вигляд і костюм",
"Та вже всі зрозуміли, вітаю",
"Полюбили, топчик".
Варто зазначити, Злата Огневич – відома українська співачка, яка була головною героїнею шоу "Холостячка". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де нещодавно привітала українців із першого вересня.
"Початок осені. А для багатьох українців – початок нового періоду життя. Я більше любила ходити до музичної школи, там було якось вільніше дихати, мислити. Хоча, і у звичайній були вчителі, яких я дуже любила. Тільки згодом усвідомила – яка це складна професія!На фото- моя перша вчителька фортепіано Ліна Філіппова.
Головна школа-життя і я постійно навчаюсь )) Іноді завалюю іспити, не готую хатинку, прогулюю заняття, але загалом-все подобається”, - написала зірка.
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